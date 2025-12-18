Monti: “Tutti dovrebbero seguire le orme di Parisi. La società deve aiutare Vanoli”

"Questi calciatori devono salvarci. Però sono convinto che la Conference sia una bella occasione per tutti. Vincere stasera vorrebbe dire risparmiarsi due partite a febbraio. Credo nella salvezza, però ho paura. A maggio non mi interessa chi va via. In pochi hanno dimostrato qualcosa. Vorrei che tutti seguissero le orme di Parisi. Ha giocato con tanta grinta nelle ultime gare. Nell'ultime partita anche Fagioli e Gudmundsson hanno mostrato qualcosa in più."