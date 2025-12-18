Gianfranco Monti, al Pentasport di Radio Bruno, si è espresso in merito alla situazione in casa viola:
news viola
Monti: “Tutti dovrebbero seguire le orme di Parisi. La società deve aiutare Vanoli”
"Questi calciatori devono salvarci. Però sono convinto che la Conference sia una bella occasione per tutti. Vincere stasera vorrebbe dire risparmiarsi due partite a febbraio. Credo nella salvezza, però ho paura. A maggio non mi interessa chi va via. In pochi hanno dimostrato qualcosa. Vorrei che tutti seguissero le orme di Parisi. Ha giocato con tanta grinta nelle ultime gare. Nell'ultime partita anche Fagioli e Gudmundsson hanno mostrato qualcosa in più."
Vanoli—
"Da tifoso pretendo di vedere qualcosa di diverso rispetto alle ultime gare. Voglio vedere una squadra che vince. Mi sembra che la squadra non lo segua. Spero che la società aiuti Vanoli. In questo momento la nave è abbandonata a sé stessa. Giuntoli potrebbe essere una buona aggiunta. Ci vorrebbe una personalità in grado di scendere negli spogliatoi senza paura."
