Fiorentina-Juventus è una sfida speciale, come racconta Michele Serena al Pentasport di Radio Bruno

"Questa è una partita particolare, la gente ci tiene molto, una partita che si prepara da sola. Per far capire ai giocatori cosa è la sfida, basterebbe aprire le porte del Viola Park ai tifosi, prima i Campini venivano aperti. Gli usi sono cambiati, prima si viveva di più la città. Vanoli sicuramente trasmetterà l'importanza di questa partita, è uno di quelli che ha un vissuto."

Sull'attualità: "Per me anche Jimenez potrebbe giocare a sinistra, ma anche Joao Mario ha fatto bene, è stata un'intuizione di Vanoli. A me piacciono i terzini che spingono rispetto ai marcatori, Vanoli ha fatto quel ruolo, per cui può insegnargli i trucchi del mestiere. Quando c'è bisogno i terzini devono creare la superiorità numerica, spingere, anche se concedono qualcosa. Anche noi spingevamo con Malesani, ma avevamo gli uomini che segnavano, Rui Costa giocava in mezzo al campo. Non è che questa Fiorentina segni così facilmente come noi, serve una soluzione ai problemi difensivi. Serve trovare continuità dopo la vittoria con il Sassuolo"