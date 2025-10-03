Sentite Zazzaroni: “Forse il problema è che Pioli sta troppo bene a Firenze…”

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno di oggi, Ivan Zazzaroni, direttore del "Corriere dello Sport" ha fatto il suo intervento circa la prossima partita al Franchi, quella coi giallorossi.
La Roma non ha giocato bene, ha problemi in attacco: senza Dybala fa fatica. Non credo che l'episodio dei tre rigori sbagliati possa avere ripercussioni sulla squadra. Konè e Mancini possono essere giocatori "da Gasperini", gli altri sono lontani dalla sua idea di calcio.
L'idea sulla Fiorentina—
La Fiorentina ha fatto un buon mercato, la squadra è migliore della scorsa stagione. Non mi spiego come le partite possano essere giocate ad un livello così basso, i giocatori non rendono assolutamente per quello che sono. Se cresceranno singolarmente, anche Pioli farà meno fatica.
Quante responsabilità ha il mister?—
Stefano lo conosco da quando era bambino, ma penso sinceramente che abbia tanta responsabilità in questo momento. Quando una squadra vince, vince il mister. Stessa cosa quando perde. Si dice che la colpa sia il fatto che abbia allenato in Arabia, io invece credo che lui stia troppo bene a Firenze...
