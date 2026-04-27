Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, si è espresso su chi potrebbe sedere sulla panchina viola la prossima stagione. Da Vanoli a Grosso,passando dalla suggestione Sarri. Ecco le sue parole a TMW Radio:
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Sentite Orlando: “A Sassuolo fanno tutti bene, per questo ho dubbi su Grosso”
I dubbi di Massimo Orlando su Fabio Grosso, possibile nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione
Sarri e Grosso—
Personalmente punterei su Maurizio Sarri, che in più occasioni ha dichiarato il suo legame con i colori viola. Fabio Grosso? Ha maturato esperienza, ma sui tecnici provenienti dal Sassuolo Calcio qualche dubbio lo mantengo, tutti hanno fatto bene
Vanoli—
A Firenze c’è chi lo sta criticando, ma quando è arrivato la squadra aveva appena 4 punti e uno spogliatoio in condizioni complicate. Per il futuro serve comunque un allenatore con grande esperienza
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