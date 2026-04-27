Personalmente punterei su Maurizio Sarri, che in più occasioni ha dichiarato il suo legame con i colori viola. Fabio Grosso? Ha maturato esperienza, ma sui tecnici provenienti dal Sassuolo Calcio qualche dubbio lo mantengo, tutti hanno fatto bene

A Firenze c’è chi lo sta criticando, ma quando è arrivato la squadra aveva appena 4 punti e uno spogliatoio in condizioni complicate. Per il futuro serve comunque un allenatore con grande esperienza