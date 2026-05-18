Scanagatta: “Vanoli? Vi spiego il nostro litigio. E la società deve decidere”

"L'infortunio di Parisi è un guaio grosso. Vanoli? Non ce l'ho con lui, quella volta famosa gli avevo chiesto semplicemente il perché dei cambi negli ultimi minuti. Secondo me, mettere un giocatore negli ultimi minuti di gara non ha senso, è ancora freddo e diventa difficile entrare nel match. Che poi quella volta fosse confuso, lo dimostrò la risposta sul cambio di Parisi, anche perché era stato sostituito prima. Era evidentemente suscettibile e confuso in quel momento. Detto ciò, non ho mai avuto nulla contro di lui. Se tenerlo o no per il prossimo anno? Dipende molto da cosa vuol fare la società. Se vuole mantenere l'attuale squadra, si potrebbe tenere".