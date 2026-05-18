Il procuratore Eugenio Ascari è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione su alcuni temi legati alla Fiorentina.
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Ascari: “Sarri? Non impossibile. Ed ecco da chi ripartirei la prossima stagione”
"Vanoli? È una valutazione molto difficile da fare. Va ringraziato per aver salvato una squadra che era in una situazione tragica. È difficile dire se è giusto che sia il prossimo allenatore viola. Di sicuro, Vanoli ha anche il merito di aver rilanciato Parisi e Ndour, e di aver tolto la fascia a Ranieri deresponsabilizzandolo e rimettendolo in campo poi più leggero (e infatti ha giocato meglio). Far meglio di Vanoli, nella sua situazione, sarebbe stato molto difficile. Inoltre, la squadra era messa malissimo dal punto di vista fisico prima che arrivasse".
Su Paratici ed il prossimo tecnico viola—
"Credo che Paratici non escluda a prescindere la conferma di Vanoli, anche se nella sua testa girano altri nomi, come ad esempio Grosso, il quale è stato lanciato proprio da Paratici nelle giovanili della Juventus. Anche Sarri credo che possa essere un nome papabile, nonostante le precedenti divergenze".
Da chi ripartire?—
"Ripartirei da De Gea e Fagioli. Martinelli? Gli serve ancora una stagione secondo me. Concederei una ulteriore chance a Brescianini e Fabbian, mentre a Gudmundsson no, in due anni non ha dimostrato niente. Non insisterei con lui. Kean? Lo cederei se capitasse l'occasione".
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