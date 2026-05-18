Ascari: “Sarri? Non impossibile. Ed ecco da chi ripartirei la prossima stagione”

"Vanoli? È una valutazione molto difficile da fare. Va ringraziato per aver salvato una squadra che era in una situazione tragica. È difficile dire se è giusto che sia il prossimo allenatore viola. Di sicuro, Vanoli ha anche il merito di aver rilanciato Parisi e Ndour, e di aver tolto la fascia a Ranieri deresponsabilizzandolo e rimettendolo in campo poi più leggero (e infatti ha giocato meglio). Far meglio di Vanoli, nella sua situazione, sarebbe stato molto difficile. Inoltre, la squadra era messa malissimo dal punto di vista fisico prima che arrivasse".