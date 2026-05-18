Mareggini: “C’è poco da salvare quest’anno. Non mi priverei mai di Pongracic”

"Sono contento del colpo di coda, dopo due partite bruttissime. Non mi aspettavo questa impresa, vincere a Torino rimane dentro ognuno di noi. Almeno ci ritorna il sorriso sulle labbra dopo questa stagione. C'è poco da salvare in questa stagione, non ci sono parole per questa annata. Vanoli ha fatto benissimo il suo dovere, bisogna ringraziarlo. Non ha soddisfatto molto i palati, in alcune partite non abbiamo giocato. La squadra non è scarsa, non ha trovato i principi e la condizione fisica. Io un difensore come Pongracic non lo darei mai via, così come un portiere come De Gea"