Calvarese: “Giusto annullare il gol di Vlahovic. McKennie? Gosens accentua un po’”

"Massa è un arbitro che rischia poco, dal punto di vista tecnico. Rispetto ad un Doveri ammonisce di più. Sul gol di Vlahovic c'è da decidere se sia una deviazione, o una giocata. Chiaramente siamo nel primo caso, e Vlahovic era in fuorigioco sulla partenza. Sulla rete annullata a McKennie pensavo folle fallo in diretta, un giocatore che stava per colpire di testa (Gosens), con un giocatore che si appoggia. Rivedendolo, va valutata l'entità della spinta. C'è un braccio, ma è da capire l'entità del tutto. La cosa più semplice è fischiare, anche se Gosens accentua un po' la caduta."