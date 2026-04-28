Scanagatta: “Su Kean spiegazioni ridicole. Vanoli cita Balbo, ma non è coraggio”

"Le spiegazioni che sono state date su Kean, che doveva fare fisioterapia durante l'orario di Fiorentina-Sassuolo, sono abbastanza ridicole. Su Braschi? E' accettabile che abbia detto che Gudmundsson non stava andando male e non voleva sostituirlo, poi però ha detto 'io ho sempre creduto nei giovani tanto è vero che Balbo ha giocato tanto'. Ecco la realtà è che Balbo ha giocato perchè si sono infortunati tutti, quella non è una manifestazione di coraggio".