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Scanagatta: “Su Kean spiegazioni ridicole. Vanoli cita Balbo, ma non è coraggio”

Scanagatta: “Su Kean spiegazioni ridicole. Vanoli cita Balbo, ma non è coraggio” - immagine 1
L'opinionista del Pentasport commenta alcune vicende di casa Fiorentina. E sul futuro: "Dalla scelta dell'allenatore si capiranno le ambizioni"
Redazione VN

Il giornalista Ubaldo Scanagatta è tornato su Fiorentina-Sassuolo e sulle spiegazioni post gara di Vanoli. Queste le sue parole a Radio Bruno:

"Le spiegazioni che sono state date su Kean, che doveva fare fisioterapia durante l'orario di Fiorentina-Sassuolo, sono abbastanza ridicole. Su Braschi? E' accettabile che abbia detto che Gudmundsson non stava andando male e non voleva sostituirlo, poi però ha detto 'io ho sempre creduto nei giovani tanto è vero che Balbo ha giocato tanto'. Ecco la realtà è che Balbo ha giocato perchè si sono infortunati tutti, quella non è una manifestazione di coraggio".

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Sul futuro della panchina, Scanagatta ha detto: "A Vanoli gli vanno riconosciuti dei meriti. Ricordiamoci che quando è arrivato, la situazione era veramente complicata. Però le potenzialità della Fiorentina erano tali da far immaginare una risalita. Tutto adesso sta nel capire quali siano i progetti della società, perchè a livello di piazza non ci accontentiamo, ma la decisione deve prenderla la Fiorentina e in base ai programmi e alle ambizioni, scegliere l'allenatore adeguato".

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