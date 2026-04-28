Scanagatta: “Su Kean spiegazioni ridicole. Vanoli cita Balbo, ma non è coraggio”

Sul futuro della panchina, Scanagatta ha detto: "A Vanoli gli vanno riconosciuti dei meriti. Ricordiamoci che quando è arrivato, la situazione era veramente complicata. Però le potenzialità della Fiorentina erano tali da far immaginare una risalita. Tutto adesso sta nel capire quali siano i progetti della società, perchè a livello di piazza non ci accontentiamo, ma la decisione deve prenderla la Fiorentina e in base ai programmi e alle ambizioni, scegliere l'allenatore adeguato".
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