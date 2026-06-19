Ubaldo Scanagatta, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato la conferenza stampa della dirigenza viola e il futuro della squadra:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Scanagatta: “Paratici non avrebbe voluto fare la conferenza. Ha chiesto fiducia”
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Scanagatta: “Paratici non avrebbe voluto fare la conferenza. Ha chiesto fiducia”
Ubaldo Scanagatta ha commentato la conferenza stampa di Fabio Paratici
Paratici non avrebbe voluto fare la conferenza stampa perché non è stato un consuntivo e neanche una presentazione del calciomercato, non può svelare le carte. È un personaggio di grande esperienza e in questi anni la Fiorentina è mancata la struttura societaria: lui vuole mettere mano anche a quella. Non si limita a vendere e comprare giocatori, vuol dire che ha carta bianca. Credo che abbia chiesto una prova di fiducia, cercherà di fare il meglio perché è ambizioso, non si accontenterebbe di arrivare ottavo per quattro anni di fila.
Mandragora—
Non è un campione, ma ha dimostrato di essere un giocatore che ha sempre dato tutto. Al di là dei gol che ha fatto tante volte si è avuto la sensazione che se tutti avessero avuto la sua grinta avremmo avuto risultati migliori. Dovrebbe toccare più palloni, sarebbe bello che qualche volta facesse un lavoro chiaro.
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