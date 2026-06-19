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Scanagatta: “Paratici non avrebbe voluto fare la conferenza. Ha chiesto fiducia”

Paratici
Ubaldo Scanagatta ha commentato la conferenza stampa di Fabio Paratici
Redazione VN

Ubaldo Scanagatta, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato la conferenza stampa della dirigenza viola e il futuro della squadra:

Paratici non avrebbe voluto fare la conferenza stampa perché non è stato un consuntivo e neanche una presentazione del calciomercato, non può svelare le carte. È un personaggio di grande esperienza e in questi anni la Fiorentina è mancata la struttura societaria: lui vuole mettere mano anche a quella. Non si limita a vendere e comprare giocatori, vuol dire che ha carta bianca. Credo che abbia chiesto una prova di fiducia, cercherà di fare il meglio perché è ambizioso, non si accontenterebbe di arrivare ottavo per quattro anni di fila.

Mandragora

—  

Non è un campione, ma ha dimostrato di essere un giocatore che ha sempre dato tutto. Al di là dei gol che ha fatto tante volte si è avuto la sensazione che se tutti avessero avuto la sua grinta avremmo avuto risultati migliori. Dovrebbe toccare più palloni, sarebbe bello che qualche volta facesse un lavoro chiaro.

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