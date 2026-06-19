Riccardo Rocchini, vice di Simone Inzaghi, è intervenuto al programma 30° minuto soffermandosi sulla differenza tra il calcio italiano e quello arabo trovando lo spazio per parlare anche di Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Rocchini: “Arabia diversa dall’Italia. Fiorentina? Ero preoccupato, con Vanoli la svolta”
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Rocchini: “Arabia diversa dall’Italia. Fiorentina? Ero preoccupato, con Vanoli la svolta”
Rocchini parla delle differenze tra Italia e Arabia e commenta anche la situazione della Fiorentina: “Ero molto preoccupato, poi la svolta”.
Dall'Italia all'Arabia—
Il calcio in Arabia è molto diverso. All'Inter avevamo un organico che ci proiettava tra le più importanti in Europa qua non è così nonostante i grandi investimenti che stiano facendo. Le distanze da colmare sono grandi, ci vorrà un po' di tempo. In Arabia praticamente non esiste la stampa, la comunicazione avviene prevalentemente sui social. C'è sicuramente meno pressione, ma non niente. Si aspettano comunque tanto; vogliono vincere e dominare. Gli allenamenti sono completamenti diversi; all'Inter ci allenavamo alle 11:30, in Arabia invece devono pregare 6 volte al giorno e dovendosi svegliare alle 5:30 la mattina dobbiamo slittare l'allenamento alle 18:30/19. Anche i viaggi per le trasferte avvengono di notte.
Sulla Fiorentina—
Ero molto preoccupato. Quando è arrivato Pablo Marì ho provato a chiedergli qualcosa ma non voleva parlarne, lì ho capito che c'era qualcosa all'interno che non andava. Poi, con Vanoli, la rotta è cambiata e gli va dato atto di questo. Se Pioli ha pagato il periodo in Arabia?
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