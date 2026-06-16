Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Scanagatta: “Fiducia a Paratici non illimitata. Ecco la domanda che gli farei”

news viola

Scanagatta: “Fiducia a Paratici non illimitata. Ecco la domanda che gli farei”

Paratici
Intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno, Ubaldo Scanagatta ha parlato delle prossime mosse di casa viola
Alessio Vannini

Ubaldo Scanagatta ha parlato in diretta al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:

"Il procuratore di Kean e il giocatore stesso vogliono capire se la Fiorentina ha intenzioni serie, ovvero creare una squadra competitiva o meno. L'attaccante ha bisogno di una squadra che lo sorregga. Per me la Fiorentina deve puntare a stare subito dietro alle prime tre o quattro big del campionato. Kean è un giocatore che ha mercato, per questo è legittimo che cerchi di capire i progetti della società. Conosce bene Paratici e credo che il loro rapporto sarà schietto. È un ragazzo non semplice da gestire, ma se la Fiorentina decidesse di rinunciare a lui, senza avere un'alternativa già pronta in casa, secondo me partirebbe davvero male: significherebbe limitarsi a parlare soltanto di plusvalenze.

"La domanda che farei a Paratici"

—  

"Vorrei capire se la società abbia davvero voglia di costruire una squadra con grandi ambizioni. Giovedì farei una domanda precisa a Paratici: gli chiederei come pensa di dimostrare la propria serietà d'intenti attraverso le prime mosse che farà a Firenze. Ovviamente non mi aspetto che faccia dei nomi, ma vorrei capire su quale budget potrà contare. La fiducia nei suoi confronti non è illimitata, perché quello che è stato fatto a gennaio, nonostante tutte le attenuanti e le problematiche del caso, non ci è piaciuto."

Leggi anche
Guidi: “Incredibile la crescita di Comuzzo. Kean? La sua esplosione è stata tardiva”
L’opinione: “Grosso non è un scommessa. Ecco dove lo avrei visto bene in Italia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA