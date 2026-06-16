Ubaldo Scanagatta ha parlato in diretta al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:
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Scanagatta: “Fiducia a Paratici non illimitata. Ecco la domanda che gli farei”
"Il procuratore di Kean e il giocatore stesso vogliono capire se la Fiorentina ha intenzioni serie, ovvero creare una squadra competitiva o meno. L'attaccante ha bisogno di una squadra che lo sorregga. Per me la Fiorentina deve puntare a stare subito dietro alle prime tre o quattro big del campionato. Kean è un giocatore che ha mercato, per questo è legittimo che cerchi di capire i progetti della società. Conosce bene Paratici e credo che il loro rapporto sarà schietto. È un ragazzo non semplice da gestire, ma se la Fiorentina decidesse di rinunciare a lui, senza avere un'alternativa già pronta in casa, secondo me partirebbe davvero male: significherebbe limitarsi a parlare soltanto di plusvalenze.
"La domanda che farei a Paratici"—
"Vorrei capire se la società abbia davvero voglia di costruire una squadra con grandi ambizioni. Giovedì farei una domanda precisa a Paratici: gli chiederei come pensa di dimostrare la propria serietà d'intenti attraverso le prime mosse che farà a Firenze. Ovviamente non mi aspetto che faccia dei nomi, ma vorrei capire su quale budget potrà contare. La fiducia nei suoi confronti non è illimitata, perché quello che è stato fatto a gennaio, nonostante tutte le attenuanti e le problematiche del caso, non ci è piaciuto."
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