Scanagatta: “Fiducia a Paratici non illimitata. Ecco la domanda che gli farei”

"Il procuratore di Kean e il giocatore stesso vogliono capire se la Fiorentina ha intenzioni serie, ovvero creare una squadra competitiva o meno. L'attaccante ha bisogno di una squadra che lo sorregga. Per me la Fiorentina deve puntare a stare subito dietro alle prime tre o quattro big del campionato. Kean è un giocatore che ha mercato, per questo è legittimo che cerchi di capire i progetti della società. Conosce bene Paratici e credo che il loro rapporto sarà schietto. È un ragazzo non semplice da gestire, ma se la Fiorentina decidesse di rinunciare a lui, senza avere un'alternativa già pronta in casa, secondo me partirebbe davvero male: significherebbe limitarsi a parlare soltanto di plusvalenze.