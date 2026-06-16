Ritorno di fiamma per Kessié? Tuttosport: “Fiorentina (e non solo) interessata”

All'Al-Ahli Kessié ha collezionato 42 presenze con 12 goal e 6 assist. In passato la Fiorentina aveva già sondato il profilo con Pioli che avrebbe riabbracciato volentieri il centrocampista avuto al Milan. Secondo quanto riporta Tuttosport adesso, oltre al club viola, sono interessati anche Juventus e Como.