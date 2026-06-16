La Costa d'Avorio dell'ex obiettivo viola Franck Kessié ha aperto positivamente la sua esperienza al Mondiale con la vittoria contro l'Ecuador. Dalla Serie A osservano con alcuni club interessati al centrocampista ex Milan. Lui stesso ha parlato del suo futuro alla Gazzetta dello Sport:
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Ritorno di fiamma per Kessié? Tuttosport: “Fiorentina (e non solo) interessata”
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Ritorno di fiamma per Kessié? Tuttosport: “Fiorentina (e non solo) interessata”
La Fiorentina avrebbe rimesso gli occhi su Franck Kessié, giocatore seguito in passato sotto la guida di Stefano Pioli
Ora sono al Mondiale e penso al Mondiale. Sono ancora un giocatore dell’Al-Ahli, fino al 30 giugno. Per cui vediamo cosa succede, in Italia sono stato bene e nel calcio tutto è possibile. Ma ne parliamo tra un mese, ora nella mia testa c’è solo il Mondiale.
All'Al-Ahli Kessié ha collezionato 42 presenze con 12 goal e 6 assist. In passato la Fiorentina aveva già sondato il profilo con Pioli che avrebbe riabbracciato volentieri il centrocampista avuto al Milan. Secondo quanto riporta Tuttosport adesso, oltre al club viola, sono interessati anche Juventus e Como.
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