Calciomercato.it: “Rilancio Fiorentina, Dodò + soldi per un centrocampista della Roma”

Il futuro di Dodò sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina. Su di lui continua ad esserci l'interesse di diverse squadre, sia italiane che estere, e fra queste la Roma potrebbe essere quella con maggiori possibilità. Il motivo è semplice, il calciatore piace tanto a Gasperini e i viola sarebbero interessati ad un suo centrocampista. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, a Paratici piace molto il marocchino, titolare anche nella gara di qualche giorno fa contro il Brasile ai Mondiali, Neil El Aynaoui. Il classe 2001 non ha trovato molto spazio quest'anno e sarebbe alla ricerca di maggior minutaggio. Tutto da vedere però, perché i giallorossi, proprio questa estate, potrebbero salutare Manu Koné, visto che ha gli occhi addosso di diverse big europee (Inter e Arsenal su tutte).