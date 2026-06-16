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Calciomercato.it: “Rilancio Fiorentina, Dodò + soldi per un centrocampista della Roma”

Neil El Aynaoui
Idea di scambio folle tra Roma e Fiorentina: Dodò verso i giallorossi e aggiungendo soldi i viola potrebbero prendere un centrocampista
Redazione VN

Il futuro di Dodò sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina. Su di lui continua ad esserci l'interesse di diverse squadre, sia italiane che estere, e fra queste la Roma potrebbe essere quella con maggiori possibilità. Il motivo è semplice, il calciatore piace tanto a Gasperini e i viola sarebbero interessati ad un suo centrocampista. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, a Paratici piace molto il marocchino, titolare anche nella gara di qualche giorno fa contro il Brasile ai Mondiali, Neil El Aynaoui. Il classe 2001 non ha trovato molto spazio quest'anno e sarebbe alla ricerca di maggior minutaggio. Tutto da vedere però, perché i giallorossi, proprio questa estate, potrebbero salutare Manu Koné, visto che ha gli occhi addosso di diverse big europee (Inter e Arsenal su tutte).

L'idea di scambio

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Tornando a El Ayanoui, ha un contratto con la Roma fino al 2030 e il siccome il suo valore di mercato, per il club, si aggira attorno ai 30 milioni di euro, c'è la possibilità che, come scrive la testata giornalistica, i viola possano mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Dodò. Al momento si parla di cifre molto alte, quindi, se l'interesse dovesse essere concreto, è possibile che il costo possa anche leggermente scendere. Anche se molto dipenderà dal Mondiale del calciatore marocchino.

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