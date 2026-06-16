Il futuro di Dodò sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina. Su di lui continua ad esserci l'interesse di diverse squadre, sia italiane che estere, e fra queste la Roma potrebbe essere quella con maggiori possibilità. Il motivo è semplice, il calciatore piace tanto a Gasperini e i viola sarebbero interessati ad un suo centrocampista. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, a Paratici piace molto il marocchino, titolare anche nella gara di qualche giorno fa contro il Brasile ai Mondiali, Neil El Aynaoui. Il classe 2001 non ha trovato molto spazio quest'anno e sarebbe alla ricerca di maggior minutaggio. Tutto da vedere però, perché i giallorossi, proprio questa estate, potrebbero salutare Manu Koné, visto che ha gli occhi addosso di diverse big europee (Inter e Arsenal su tutte).
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Calciomercato.it: “Rilancio Fiorentina, Dodò + soldi per un centrocampista della Roma”
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Calciomercato.it: “Rilancio Fiorentina, Dodò + soldi per un centrocampista della Roma”
Idea di scambio folle tra Roma e Fiorentina: Dodò verso i giallorossi e aggiungendo soldi i viola potrebbero prendere un centrocampista
L'idea di scambio—
Tornando a El Ayanoui, ha un contratto con la Roma fino al 2030 e il siccome il suo valore di mercato, per il club, si aggira attorno ai 30 milioni di euro, c'è la possibilità che, come scrive la testata giornalistica, i viola possano mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Dodò. Al momento si parla di cifre molto alte, quindi, se l'interesse dovesse essere concreto, è possibile che il costo possa anche leggermente scendere. Anche se molto dipenderà dal Mondiale del calciatore marocchino.
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