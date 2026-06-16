La Fiorentina è pronta a investire una parte consistente del proprio budget per rinforzare la rosa di Fabio Grosso, con particolare attenzione agli esterni offensivi. I contatti con il Sassuolo restano vivi e, oltre ai profili di Volpato e Laurienté, nelle discussioni tra i due club continua a comparire anche un nome che intriga particolarmente la dirigenza viola: Kristian Thorstvedt.
Corriere dello Sport
CorSport: “Thorstvedt continua a essere un obiettivo. Ma il Sassuolo chiede troppo”
Il centrocampista norvegese viene considerato un profilo ideale per completare il reparto mediano. Nonostante Grosso possa già contare su certezze come Fagioli, Ndour e Mandragora, l'idea di aggiungere un altro giocatore di spessore non è mai tramontata. Thorstvedt, grazie alla sua fisicità, alla capacità di inserirsi e alla duttilità tattica, rappresenterebbe un elemento prezioso per il nuovo progetto tecnico viola.
L'ostacolo principale resta però il costo dell'operazione. Il Sassuolo valuta il norvegese circa 25 milioni di euro, una cifra elevata che accomuna molte delle piste seguite dalla Fiorentina. Lo stesso discorso vale per altri obiettivi come Udogie, raggiungibile soltanto attraverso un prestito, e Norton-Cuffy, sul quale c'è anche il forte interesse del Napoli. Nonostante le difficoltà, Paratici continua a lavorare per regalare a Grosso almeno uno dei profili individuati come prioritari per il rilancio della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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