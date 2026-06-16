CorSport: “Thorstvedt continua a essere un obiettivo. Ma il Sassuolo chiede troppo”

Thorstvedt, grazie alla sua fisicità, alla capacità di inserirsi e alla duttilità tattica, rappresenterebbe un elemento prezioso per il nuovo progetto tecnico viola.

La Fiorentina è pronta a investire una parte consistente del proprio budget per rinforzare la rosa di Fabio Grosso, con particolare attenzione agli esterni offensivi. I contatti con il Sassuolo restano vivi e, oltre ai profili di Volpato e Laurienté, nelle discussioni tra i due club continua a comparire anche un nome che intriga particolarmente la dirigenza viola: Kristian Thorstvedt.