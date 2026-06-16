Fiorentina, fai veloce per Ounahi. Moretto: “Concorrenza dalla Spagna”

La Fiorentina continua a monitorare con attenzione il profilo di Azzedine Ounahi , ma dalla Spagna arriva un segnale che potrebbe complicare i piani viola. Il Celta Vigo , infatti, sarebbe passato all'azione per il centrocampista marocchino: secondo le ultime indiscrezioni, il club spagnolo avrebbe già avviato i primi contatti concreti per cercare di anticipare la concorrenza.

Ounahi è un nome che piace da tempo alla dirigenza gigliata. Fabio Paratici lo conosce bene e ne apprezza le caratteristiche tecniche: qualità nello stretto, capacità di saltare l'uomo e quella imprevedibilità che potrebbe aggiungere fantasia e dinamismo alla mediana di Fabio Grosso. Il marocchino, già affrontato dalla Fiorentina in Conference League ai tempi del Panathinaikos, rappresenta una delle opportunità più interessanti emerse negli ultimi mesi.

La concorrenza, però, rischia di far lievitare il prezzo del cartellino. Dopo l'esperienza al Girona, Ounahi è tornato a essere un profilo appetibile sul mercato internazionale e il pressing del Celta Vigo conferma quanto il suo nome sia seguito da diversi club europei. La Fiorentina, dal canto suo, non ha ancora scoperto completamente le carte, ma continua a osservare gli sviluppi della situazione. Se il centrocampista marocchino dovesse diventare una priorità assoluta, Paratici sarà chiamato ad accelerare per evitare di vedere sfumare uno degli obiettivi più graditi per il nuovo corso viola. Lo riporta Matteo Moretto.