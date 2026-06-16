Gazzetta: “Joao Mario potrebbe ripartire dalla Fiorentina. Ma c’è concorrenza”

Joao Mario resta uno dei nomi monitorati dalla Fiorentina per rinforzare la fascia destra. L'avventura del laterale portoghese alla Juventus, però, potrebbe essere già ai titoli di coda: arrivato in bianconero per 11,4 milioni di euro più la cessione di Alberto Costa al Porto, il suo percorso a Torino è durato pochissimo. A gennaio è stato girato in prestito al Bologna e il suo futuro è nuovamente tutto da scrivere.