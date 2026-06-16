Nazione: “Il messaggio di Commisso sul mercato viola. Ecco come si muoverà Paratici”

La missione americana di Alessandro Ferrari e Fabio Paratici ha segnato l'inizio ufficiale del nuovo corso della Fiorentina. Nel summit di New York con Giuseppe Commisso e Catherine è emersa una linea chiara: lasciarsi alle spalle la stagione deludente e costruire subito una squadra ambiziosa, moderna e competitiva. La priorità è stata definire budget e monte ingaggi, con l'obiettivo di ridurre i costi dopo l'assenza dalle coppe europee senza però rinunciare alle ambizioni del club.