CorSport: “Al VP lo sanno, parte del budget verrà usata per acquisti necessari”

La Fiorentina è pronta a investire in maniera significativa per consegnare a Fabio Grosso una squadra adatta alle sue idee di gioco

La Fiorentina è pronta a investire in maniera significativa per consegnare a Fabio Grosso una squadra adatta alle sue idee di gioco. Al Viola Park, infatti, hanno già messo in conto di destinare una fetta importante del budget ai rinforzi ritenuti indispensabili, soprattutto sugli esterni, considerati prioritari nel 4-3-3 del nuovo allenatore. Un segnale chiaro: nonostante la necessità di mantenere sostenibili i conti, il club non intende rinunciare all'ambizione.

In quest'ottica, resta aperto il dialogo con il Sassuolo. I neroverdi chiedono circa 20 milioni di euro per Cristian Volpato e oltre 25 milioni per Armand Laurienté, cifre elevate che non hanno però scoraggiato del tutto la dirigenza viola. Paratici continua a lavorare sui contatti avviati in passato e ora si confronterà con Francesco Palmieri, nuovo punto di riferimento del club emiliano nelle trattative.