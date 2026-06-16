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Nome nuovo per l’attacco, la Fiorentina piomba su un talento del Frosinone

Nome nuovo per l’attacco, la Fiorentina piomba su un talento del Frosinone - immagine 1
Fabio Paratici ha messo gli occhi su talento del Frosinone adesso impegnato ai Mondiali. Costa 15 milioni di euro
Redazione VN

La Fiorentina ha messo nel mirino Farès Ghedjemis, attaccante del Frosinone attualmente impegnato con l'Algeria ai Mondiali. Secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo, il profilo del classe 2003 piace molto alla dirigenza viola, che lo considera uno dei giovani più interessanti in prospettiva.

Sul giocatore, però, la concorrenza non manca. In Serie A anche il Bologna segue con attenzione la situazione, mentre dall'estero sarebbero arrivate offerte importanti provenienti dalla Francia, dalla MLS e dalla Premier League, a conferma del crescente interesse attorno all'attaccante.

Il Frosinone, dal canto suo, non ha intenzione di svendere il proprio talento e valuta Ghedjemis circa 15 milioni di euro. Una cifra significativa che testimonia quanto il club ciociaro creda nel valore e nel potenziale del giocatore.

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