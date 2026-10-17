Ubaldo Scanagatta al Pentrasport si esprime sulla Fiorentina tra le difficoltà in difesa, i dubbi in attacco e le scelte di mercato
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Nel corso del suo intervento al Pentasport di Radio Bruno, Ubaldo Scanagatta, giornalista e telecronista, ha parlato della prossima sfida viola:
Fiorentina-Como conta, ma conta anche che per i viola non ci sono mai sfide facili. Non è stato facile a Genova e non sarà facile contro il Como, che ha una sola punta, Douvikas, che però è pericoloso, come certificato anche dai 14 gol fatti nel 2026.
Assenza di un fuoriclasse
Alla Fiorentina manca un fuoriclasse, potremmo sperare che lo sia Mastantuono e che Fagioli abbia la giornata giusta, perché, quando è in condizione, incide. Gli manca la continuità, perché non è un Rodri che gioca 30 partite ad alti livelli.
Sul mercato viola e la proprietà
La Fiorentina, ad inizio anno, con quel mercato aveva fatto sognare molti; adesso diciamo che sia difficile sognare. Se penso che Douvikas sia stato pagato 11 milioni e noi abbiamo speso molto per molti altri, inizio a credere che a Como abbiano l’occhio più lungo, come visto anche con Baturina, su cui la Fiorentina aveva messo gli occhi, ma anche con Da Cunha, che è un metronomo. In nazionale ha dimostrato di non avere problemi di personalità. Non ci possiamo neanche lamentare che questa proprietà non spenda: ha messo centinaia di milioni ogni anno. Anche lo sponsor fornisce soldi senza ottenere grandi benefici indietro, perché Mediacom a Firenze serve a poco.
La difesa
Non si può continuare a subire 2 gol ogni volta che si gioca, però in difesa delle certezze non ci sono. Io mi domando ancora perché Pongracic non giochi più.
L'attacco
Preferisco Pellegrino a Beto, non è lo stesso visto a Udine per il momento. Pellegrino ha dimostrato in questo inizio di riuscire a segnare in diversi modi e ancora non ha colpito con il colpo di testa, ma questo è colpa dei cross, che sono di scarsa qualità.
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