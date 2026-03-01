Viola News
Sassuolo in 10 per 75 minuti, Palladino: “L’inferiorità numerica li ha favoriti”

Le parole dell'ex tecnico della Fiorentina dopo la sconfitta della sua Atalanta a Sassuolo
Dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Sassuolo, Raffaele Palladino ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN.

“Non sono d’accordo sulla ricerca di alibi: l’approccio alla partita è stato buono e rispettoso dell’avversario. Paradossalmente, però, tutto è cambiato con la loro espulsione. Abbiamo subito gol e iniziato a forzare giocate dove non c’era spazio. Pensavo che alla lunga l’avremmo ripresa, peccato per i legni, ma abbiamo segnato troppo tardi. In un certo senso, con la superiorità numerica abbiamo quasi dato un vantaggio al Sassuolo, permettendo loro di abbassarsi dopo essere passati in vantaggio”.

