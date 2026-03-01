Il giornalista Benedetto Ferrara, in collegamento a "Viola" su Rtv38, si è soffermato su alcune problematiche che hanno caratterizzato la stagione della Fiorentina:
Ferrara: "I problemi difensivi della Fiorentina? Troppe rotazioni nei centrali"
Ferrara: “I problemi difensivi della Fiorentina? Troppe rotazioni nei centrali”
Le riflessioni del noto giornalista sulla stagione viola e su quello che abbiamo visto fin qui
Retroguardia gigliata sempre in affanno quest'anno? La Fiorentina era stata costruita per giocare a tre con gli esterni a tutta fascia, poi si è capito, un po' come successo lo scorso anno, che era meglio passare alla difesa a quattro. E già le prime certezze iniziali sono crollate. Poi è difficile ancora oggi individuare chi sono i centrali titolari, ci sono state troppe rotazioni in una zona di campo dove ci vorrebbero maggiori sicurezze. Forse lo sono Pongracic e Ranieri in questo momento, ma Comuzzo, così come Fortini anche, non deve essere giudicato definitivamente per questa stagione. E' stato male fisicamente e poi in ben due sessioni di mercato hanno provato a venderlo. A parte Fagioli, rivitalizzato da Vanoli, Parisi e adesso Kean mi dite su cui possiamo contare con continuità?
