Galli: “Mi aspettavo di più da Vanoli, a Udine non punterei su Gudmundsson”

Ospite a "Viola" su Rtv38, Giovanni Galli ha parlato del momento della Fiorentina:
Rimango della mia idea, per una Fiorentina in questa situazione di classifica l'impegno europeo è un fattore disturbante e lo dico da ogni punto di vista. Fisico, mentale se le cose non vanno bene, per non parlare degli infortuni che possono arrivare. Contro l'Udinese non sarà una sfida morbida, arrivano da tre sconfitte e fisicamente sono tosti, ecco perché non credo che sarà Gudmundsson a scendere in campo dal 1'. Magari l'islandese potrà entrare a gara in corso. Più facile che in quella zona di campo possa giocare un centrocampista vero. Vanoli? Sinceramente mi aspettavo di più, soprattutto dal punto di vista mentale, considerando anche da quale scuola arriva, quella di Conte. Ed invece questa squadra dimostra spesso di avere gli stessi limiti dal punto di vista della mentalità. Poi ci sono sempre i soliti problemi difensivi, ancora non ho capito come difende la Fiorentina. L'acquisto di gennaio che apprezzo di più? Brescianini, si vede che ha lavorato con Gasperini.
