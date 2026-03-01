Malusci: “Fiorentina ancora fragile. In Zaniolo vedo il calciatore moderno”

Il pensiero di Alberto Malusci su Udinese e Fiorentina prima della sfida del Blue Energy Stadium

Redazione VN 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 18:42)

L’ex difensore viola Alberto Malusci ha parlato al Messaggero Veneto alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Udinese, soffermandosi sul momento della squadra di Vanoli e sul peso della gara in chiave salvezza.

Sulla situazione in classifica, Malusci è stato diretto: “Sono realista: finché la squadra non sarà uscita del tutto da questa situazione, per me non si potrà parlare di guarigione. Vedo ancora un gruppo un po’ fragile dal punto di vista mentale. Serve ragionare partita dopo partita e cercare di fare più punti possibili.”

Poi l’attenzione si sposta proprio sull’avversario: “Adesso c’è l’Udinese. La gara d’andata non fa testo: quei cinque gol al Franchi furono condizionati dall’espulsione di Okoye a inizio partita. Quell’episodio indirizzò il match. I bianconeri mi piacciono: sono solidi, compatti e dotati di grande fisicità.”

Infine, l’ex viola ha evidenziato una sfida nella sfida tra due protagonisti offensivi: “Ho sempre avuto un’ottima opinione di Nicolò Zaniolo: in lui vedo le caratteristiche del calciatore moderno. È forte fisicamente, ha tecnica e sa attaccare la profondità. A Firenze non ha reso come previsto, mentre a Udine ha trovato un ambiente ideale per esprimersi. Con Moise Kean sarà un confronto suggestivo: si conoscono bene dai tempi dell’Under 21. L’attaccante viola sta emergendo ora dopo un inizio complicato. In ottica Nazionale entrambi devono dare il massimo: possono guadagnarsi la convocazione nelle prossime gare.”