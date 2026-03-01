Capozzucca: “La Fiorentina si tirerà fuori di lì, ma il nome non basta”

La Fiorentina sta rimontando sulla zona salvezza. Il finale di campionato sarà intenso per i viola

La lotta salvezza sarà combattuta fino all'ultimo. Stefano Capozzucca ha parlato a Tuttomercatoweb.com. Il dirigente ha detto la sua anche sulla Fiorentina:

"Tutti pensavano e sapevano che la Fiorentina non apparteneva a quella zona di classifica. Credo che alla fine riuscirà a tirarsi fuori da lì. La lotta è apertissima, a parte Pisa e Verona che sono messe male. La vittoria contro il Como è stata cruciale per la Fiorentina. ma il nome non basta, servono risultati utili"