Sarri sicuro: “Questi 5 mesi sono stati i più difficili della mia carriera”

"Sapevo, ben prima di arrivare alla Lazio, che questo sarebbe stato un anno difficilissimo. Penso che siano stati i cinque mesi più complicati della mia carriera, ma tra le altre cose anche divertenti . Da quando faccio l'allenatore per professione, non ho mai avuto la sensazione di andare a lavorare. E' ciò che mi piace fare, continuo proprio per questa grande passione che mi contraddistingue."

I presidenti?

"Sempre meglio un presidente tosto che un fondo straniero. È ovvio che il presidente sia una figura dominante, io per tutta la carriera ho avuto presidenti così. A volte meglio una litigata faccia a faccia che un fondo anonimo e senza figure in primo piano."