Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ma spesso accostato alla panchina della Fiorentina, ha parlato degli ultimi cinque mesi in biancoceleste e del rapporto con i presidenti. Ecco le sue parole a DAZN:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sarri sicuro: “Questi 5 mesi sono stati i più difficili della mia carriera”
news viola
Sarri sicuro: “Questi 5 mesi sono stati i più difficili della mia carriera”
Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ha parlato degli ultimi difficili mesi in biancoceleste e del rapporto con i presidenti
"Sapevo, ben prima di arrivare alla Lazio, che questo sarebbe stato un anno difficilissimo. Penso che siano stati i cinque mesi più complicati della mia carriera, ma tra le altre cose anche divertenti. Da quando faccio l'allenatore per professione, non ho mai avuto la sensazione di andare a lavorare. E' ciò che mi piace fare, continuo proprio per questa grande passione che mi contraddistingue."
I presidenti?—
"Sempre meglio un presidente tosto che un fondo straniero. È ovvio che il presidente sia una figura dominante, io per tutta la carriera ho avuto presidenti così. A volte meglio una litigata faccia a faccia che un fondo anonimo e senza figure in primo piano."
© RIPRODUZIONE RISERVATA