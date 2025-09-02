Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Satin: “Pioli è carico, vuole fare bene. Kean? Segno di forza del club”

news viola

Satin: “Pioli è carico, vuole fare bene. Kean? Segno di forza del club”

Satin: “Pioli è carico, vuole fare bene. Kean? Segno di forza del club” - immagine 1
Le parole dell'ex procuratore di Stefano Pioli in merito al suo lavoro alla Fiorentina
Redazione VN

Bruno Satin, ex procuratore di Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in merito al tecnico viola e alla sua Fiorentina:

Nuova pagina che si apre a Firenze, credo che lui abbia tanta positività e tanto entusiasmo per riportare la Fiorentina al massimo livello possibile. Stefano è carico, l'ho sentito varie volte, spera di poter fare una stagione al massimo delle possibilità. La Fiorentina è riuscita a tenere Kean, un pezzo importante della squadra, di sicuro sono arrivate offerte molto importanti in un mercato degli attaccanti molto attivo in Europa, ma la forza del club oggi è quella di chi riesce a tenere un giocatore del livello di Kean.

Leggi anche
Cioffi e la lotta Champions: “Sfida tra Milan e Fiorentina. Ecco cosa serve ai viola”
Semplici: “Gli obiettivi della Fiorentina sono cresciuti grazie a Pioli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA