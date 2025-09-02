Satin: “Pioli è carico, vuole fare bene. Kean? Segno di forza del club”

Bruno Satin, ex procuratore di Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in merito al tecnico viola e alla sua Fiorentina:
Nuova pagina che si apre a Firenze, credo che lui abbia tanta positività e tanto entusiasmo per riportare la Fiorentina al massimo livello possibile. Stefano è carico, l'ho sentito varie volte, spera di poter fare una stagione al massimo delle possibilità. La Fiorentina è riuscita a tenere Kean, un pezzo importante della squadra, di sicuro sono arrivate offerte molto importanti in un mercato degli attaccanti molto attivo in Europa, ma la forza del club oggi è quella di chi riesce a tenere un giocatore del livello di Kean.
