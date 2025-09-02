Gabriele Cioffi, ex calciatore ed allenatore italiano, ha parlato così a Radio Sportiva sulla lotta per la Champions:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cioffi e la lotta Champions: “Sfida tra Milan e Fiorentina. Ecco cosa serve ai viola”
news viola
Cioffi e la lotta Champions: “Sfida tra Milan e Fiorentina. Ecco cosa serve ai viola”
Le parole dell'ex allenatore Gabriele Cioffi sulla lotta per il quarto posto
Lotta scudetto tra Napoli e Juventus, a ruota l'Inter, per il quarto posto vedo una lotta tra Milan e Fiorentina. Ai viola deve incastrarsi qualcosa là davanti per diventare una sorpresa nella corsa Champions.
© RIPRODUZIONE RISERVATA