Semplici: “Gli obiettivi della Fiorentina sono cresciuti grazie a Pioli”

Le parole di Leonardo Semplici sul mercato della Fiorentina e il suo campionato
Redazione VN

Leonardo Semplici, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del campionato di Serie A spendendo due parole sul mercato della Fiorentina:

Con l'arrivo di Pioli, un allenatore bravissimo, gli obiettivi societari sono cresciuti. Si sono mossi bene. Poi sarà il campo a parlare. Ma credo ci siano i presupposti per vedere un bel campionato.

