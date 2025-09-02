Bardazzi promuove il mercato viola: “Grande segnale di Commisso”

Viola News
L'opinione di Leonardo Bardazzi, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul mercato della Fiorentina
Leonardo Bardazzi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Commisso ha fatto un grande sforzo quest'estate, rispondendo al pungolo della contestazione di fine anno scorso e alle dimissioni di Palladino. La proprietà vuole lasciare una cosa importante a Firenze, anche in prospettiva del centenario. Monte ingaggi? La Fiorentina ce l'ha da top squadra in Italia. Non ha venduto nessuno e ha rinforzato la squadra. Sono un po' perplesso sui cartellini pagati, esempio quello di Sohm. Pioli? Sta procedendo per step. La scelta conservativa a centrocampo sta dando un po' di lentezza e difficoltà nel costruire. Caviglia sarà più prezioso di quanto si pensi. Comuzzo? Problema fisico senza dubbio, è andato via anche dalla Nazionale. Va lasciato tranquillo, l'hanno richiesto tutti. Ha un sapore di antichità, un marcatore che oggi non esiste quasi più

