Bardazzi promuove il mercato viola: “Grande segnale di Commisso”

Leonardo Bardazzi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
L'opinione di Leonardo Bardazzi, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul mercato della Fiorentina
Commisso ha fatto un grande sforzo quest'estate, rispondendo al pungolo della contestazione di fine anno scorso e alle dimissioni di Palladino. La proprietà vuole lasciare una cosa importante a Firenze, anche in prospettiva del centenario. Monte ingaggi? La Fiorentina ce l'ha da top squadra in Italia. Non ha venduto nessuno e ha rinforzato la squadra. Sono un po' perplesso sui cartellini pagati, esempio quello di Sohm. Pioli? Sta procedendo per step. La scelta conservativa a centrocampo sta dando un po' di lentezza e difficoltà nel costruire. Caviglia sarà più prezioso di quanto si pensi. Comuzzo? Problema fisico senza dubbio, è andato via anche dalla Nazionale. Va lasciato tranquillo, l'hanno richiesto tutti. Ha un sapore di antichità, un marcatore che oggi non esiste quasi più
