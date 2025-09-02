Braida: “Brava la Fiorentina a tenere Kean. Antognoni? Mi faceva impazzire”

Ariedo Braida, ex calciatore e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Tutte le strade sono buone, il risultato è quello che conta. Aver tenuto Kean per la Fiorentina è importantissimi, un attaccante così importante ti dà una garanzia di un certo numero di gol. Pioli è un bravo allenatore, ma la differenza la fanno i calciatori in campo. I giocatori che saltano l'uomo sono sempre più rari...Quando era a Barcellona vedevo certi giocatori sulle fasce che saltano l'uomo con una semplicità disarmante. Fiorentina? Riesce sempre a fare 30, manca il 31. Prima o poi arriverà il suo anno. Antognoni? L'ho sempre voluto al Milan, mi faceva impazzire. Ci provai ma non ci fu niente da fare.
