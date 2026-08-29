Nonostante gli alti e i bassi il sentimento è rimasto lo stesso, non è mai tramontato
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Massimo Sandrelli, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la situazione attacco e le conseguenze della sconfitta di Roma:
In una festa non ci sono esclusi, purtroppo in questa festa ci sono. 100 anni sono un miracolo. Nonostante gli alti e i bassi il sentimento è rimasto lo stesso, non è mai tramontato. Tifare Fiorentina vuol dire essere diversi dagli altri. Kean? La Fiorentina si è fatta trovare impreparata. Beto e Zirkzee non c'entrano nulla, bisogna rivedere anche l'assetto tattico. Ma bisogna chiudere.
Post Roma
In campo bisogna andare e vincere. Grosso e Paratici devono dimostrare di essersi parlati dopo la batosta di Roma per aver chiarito le cose. Se hai dei buoni talenti li devi mettere in campo, non devi avere paura. Anche se non vinci la gente lo capisce.
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