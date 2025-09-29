Il giornalista Massimo Sandrelli, è intervenuto ai microfoni di 30 minuto su Italia 7 dove ha parlato così:
Sandrelli: “A Pioli serve tempo. Nicolussi Caviglia e Fazzini sono fondamentali”
"L'imbarazzo in dirigenza è enorme. Adesso sono impotenti. Squadra e allenatore devono trovare l'alchimia giusta. La partenza dell'anno scorso non è stata diversa da quella attuale. Come anno scorso fu per Palladino, anche per Pioli non c'è stato molto tempo per collaudare la squadra. Pioli ha voluto dare un sistema tattico più complicato di quello di Palladino, che prevedeva la palla lunga su Kean. Ci vorrà tempo e impegno dei calciatori per capire al meglio la nuova idea del tecnico. In più Kean è ancora a secco. Ci sono delle analogie tra le due stagioni."
"Fazzini e Nicolussi Caviglia sono fondamentali"—
"Il bilancio della campagna acquisti è stato pesante, ma ancora è mancato il tempo per rodare il nuovo meccanismo. Credo che il problema di questa Fiorentina sia di natura psicologica, non fisica. Vedo una paura nel cercare il gesto tecnico. Nicolussi Caviglia e Fazzini sono due calciatori fondamentali per questa squadra. Caviglia è un bel regista, giovane e ancora inesperto. Entrambi sono stati inseriti da poco. Ho capito meno l'acquisto di Piccoli, credo che quelle risorse potevano andare su un altro centrocampista di grande qualità."
