Sandrelli: “A Pioli serve tempo. Nicolussi Caviglia e Fazzini sono fondamentali”

"L'imbarazzo in dirigenza è enorme. Adesso sono impotenti. Squadra e allenatore devono trovare l'alchimia giusta. La partenza dell'anno scorso non è stata diversa da quella attuale. Come anno scorso fu per Palladino, anche per Pioli non c'è stato molto tempo per collaudare la squadra. Pioli ha voluto dare un sistema tattico più complicato di quello di Palladino, che prevedeva la palla lunga su Kean. Ci vorrà tempo e impegno dei calciatori per capire al meglio la nuova idea del tecnico. In più Kean è ancora a secco. Ci sono delle analogie tra le due stagioni."