Intervenuto in collegamento con lo studio di "Viola" su Rtv38, Benedetto Ferrara, noto giornalista fiorentino ha commentato la situazione di casa Fiorentina:
Ferrara: "Basta con Palladino, risolviamo la situazione. Nessuno sta rendendo"

Secondo il giornalista in questo momento devono essere i leader dello spogliatoio a scuotere la squadra
Non ne posso più di sentir parlare di Palladino e di come andavano le cose lo scorso anno, pensiamo piuttosto, e seriamente, a togliere le gambe il prima possibile da una situazione difficile e complicata. La Fiorentina gioca male ed è una squadra in cui nessuno sta rendendo, non c'è un calciatore capace di saltare l'uomo e la scelta di puntare tutto sullo strapotere fisico di Kean non sta pagando. Anche lui è nervoso, troppo, e non a caso finisce spesso in fuorigioco. Io non ho nostalgia di Palladino, semmai di Batistuta o Rui Costa. Pioli li ha provati tutti, questa è una squadra piena di buoni giocatori in cui mi auguro che, a questo punto, i leader si alzino in piedi nello spogliatoio e cerchino di trascinare gli altri, un po' come fece in passato Astori. Contro il Pisa è andata anche bene pensando agli episodi, ora c'è un calendario terribile e spero che la partita di Conference ci possa dare una mano dal punto di vista mentale.
