Amoruso: "Quello di Pongracic è rigore tutta la vita. Fiorentina, serve semplicità"
Credo che se avessimo le maglie invertite, questa sera saremmo tutti arrabbiati, perché il colpo di mano di Pongracic è rigore tutta la vita. L'atteggiamento di alcuni calciatori è quasi remissivo, si parlava di Champions questa estate ed invece adesso questa squadra guardate dov'è in classifica. I giocatori che dovevano essere protagonisti non lo sono affatto e in cinque partite non c'è stata un'idea, un qualcosa da segnalare. Salvo solo il primo tempo contro il Como di domenica scorsa. Avete visto con quale furore agonistico giocava il Pisa, io non vedo gente che lotta, a parte De Gea fanno tutti il compitino. Serve evitare in campo quello che la squadra non può sopportare, la quadratura deve essere semplice.
