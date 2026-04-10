Sandro Sabatini, sul proprio canale Youtube, ha commentato le prestazioni di Bologna e Fiorentina impegnate nelle rispettive competizioni europee:
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Sabatini: “Non c’è stata partita. Ma Fagioli aveva dato l’illusione di una cosa”
Le parole di Sandro Sabatini sulle prestazioni di Fiorentina e Bologna in Europa
Quel che resta del calcio italiano va fuori dall'Europa e dalla Conference League. Anticipo un verdetto che diventerà inesorabile con la partita del ritorno, ma i risultati dell'andata sono significativi e drastici. Per il calcio italiano si sta concludendo la stagione più drammatica dal punto di vista dei risultati, sia per Nazionale che club.
Fiorentina—
Non c'è stata partita, a parte i primi 10 minuti in cui Fagioli aveva dato l'illusione di poter governare una sfida che sembrava impari. Il Crystal Palace ha dominato. Mateta? Ha segnato, ma non mi è sembrato un giocatore che il Milan può rimpiangere. Si è visto un divario nettissimo tra calcio inglese e italiano: vanno più forte. Si va più veloce quando la tecnica è più elevata.
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