Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei in merito alla gara che i biancocelesti disputeranno lunedì contro la Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Rambaudi: “Che Fiorentina mi aspetto con la Lazio. C’è voglia di riscatto”
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Rambaudi: “Che Fiorentina mi aspetto con la Lazio. C’è voglia di riscatto”
L'opinione di Roberto Rambaudi in vista di Fiorentina-Lazio
Nonostante la sconfitta in Conference il valore della Fiorentina rimane lo stesso. Contro la Lazio vorrà riscattarsi e guadagnare punti. Fagioli e Gudmundsson saranno assenti, ma mi aspetto una viola più attendista e meno aggressiva. Sarà una partita molto chiusa, non bella a meno che non si sblocchi subito.
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