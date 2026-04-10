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Rambaudi: “Che Fiorentina mi aspetto con la Lazio. C’è voglia di riscatto”

Rambaudi: “Che Fiorentina mi aspetto con la Lazio. C’è voglia di riscatto” - immagine 1
L'opinione di Roberto Rambaudi in vista di Fiorentina-Lazio
Redazione VN

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei in merito alla gara che i biancocelesti disputeranno lunedì contro la Fiorentina:

Nonostante la sconfitta in Conference il valore della Fiorentina rimane lo stesso. Contro la Lazio vorrà riscattarsi e guadagnare punti. Fagioli e Gudmundsson saranno assenti, ma mi aspetto una viola più attendista e meno aggressiva. Sarà una partita molto chiusa, non bella a meno che non si sblocchi subito.

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