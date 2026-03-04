Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del momento deilla Fiorentina:
Sabatini avverte: "Le parole di Vanoli dicono che non c'è fiducia con la squadra"
L'opinione
Il parere del giornalista sulle parole del tecnico
Mi chiedo come abbia fatto questa squadra nel giro di quattro giorni a perdere contro lo Jagiellonia, una squadra che se ci gioca contro la Pistoiese esce una partita equilibrata, e 3 a 0 contro l'Udinese senza toccare palla. Se la squadra non dà risposte io mi appello anche all'allenatore, e vorrei chiedergli perché. Vanoli ha detto che la squadra deve prendersi le sue responsabilità e ho detto 'ahi'. Perché quando ci sono dichiarazioni di questo tipo significa che non c'è fiducia reciproca.
