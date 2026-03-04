Viola News
Sabatini avverte: “Le parole di Vanoli dicono che non c’è fiducia con la squadra”

Il parere del giornalista sulle parole del tecnico
Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del momento deilla Fiorentina:

Mi chiedo come abbia fatto questa squadra nel giro di quattro giorni a perdere contro lo Jagiellonia, una squadra che se ci gioca contro la Pistoiese esce una partita equilibrata, e 3 a 0 contro l'Udinese senza toccare palla. Se la squadra non dà risposte io mi appello anche all'allenatore, e vorrei chiedergli perché. Vanoli ha detto che la squadra deve prendersi le sue responsabilità e ho detto 'ahi'. Perché quando ci sono dichiarazioni di questo tipo significa che non c'è fiducia reciproca.

