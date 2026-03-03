Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Udinese. Ecco le sue parole:
Vanoli (conf): "Avrei dovuto togliere Rugani. Paratici? Non basta per cambiare"
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta con l'Udinese
Siamo stati assenti tutta la partita, avevo già visto il campanello d'allarme giovedì. Dobbiamo guardarci in faccia, creiamo qualcosa poi nel momento decisivo cadiamo sempre. Seconde palle sempre ultimi, scontri fisici persi. Serviva la cattiveria stasera, potevi giocare anche più spensierato visti i risultati delle altre. Non sono riuscito a dare la continuità mentale che fa parte del mio carattere. Cerchiamo soluzioni sui gol da palla inattiva ma a volte non la trovi. Kabasele oggi è stato perso, serve più attenzione. In Conference l'abbiamo pagata cara questa cosa. Ora ci aspettano partite importanti. Rugani? È stata una scelta dettata dalla condizioni degli altri difensori, avendo giocando tanto giovedì. Avrei dovuto sostituirlo prima, ma ho voluto rischiare e tenerlo. Continuo a fare il mio lavoro, anche i calciatori devono cercare il lavoro che propongo, devono guardarsi in faccia a prendersi le loro responsabilità. Siamo consapevoli dello spessore di Paratici, ma cambiare una mentalità in pochi mesi non ce la fai. Il danno che abbiamo fatto in Conference sono gli infortuni, il campionato per noi è la priorità
