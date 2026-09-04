Ospite al Pentasport di Radio Bruno, Moreno Roggi ha analizzato l’avvio della stagione, soffermandosi sull'aspett0 che la squadra deve ancora migliorare.
L’ex viola Moreno Roggi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato dell'avvio di questa stagione viola
Ricordando l’anno scorso, l’80% delle persone era contenta del mercato e di Pioli, ed io rientravo in quell’80%. Quest’anno io sono di nuovo contento del mercato che è stato fatto e Grosso, diciamo, che non è una sicurezza come lo era l’anno scorso Pioli: non ha un grande curriculum, però ha fatto il suo percorso ed è un allenatore giovane. Grosso, che soprattutto conosce Paratici. Ricordandomi quello che è successo l’anno scorso, l’atteggiamento di questa stagione mi ha messo un po’ in allerta. Gli uomini ci sono, sono da assemblare e devono conoscere sia l’ambiente che tra loro, devono però dimostrare un certo atteggiamento di temperamento.
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