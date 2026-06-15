Ritorni: “Vi racconto Croci: umile e duttile. La società viola? Ha grandi progetti”

Su Croci

"È un ragazzo meraviglioso che viene da una famiglia fantastica. Adesso lui è nell'occhio del ciclone perché ha giocato da sotto età e quando entra spacca le partite, ma deve sempre rimanere coi piedi per terra e rimanere molto umile. Sta facendo un percorso ottimale ma lui sa che deve andare a testa bassa con umiltà e dedizione. Ogni anno deve fare uno step in più per essere al top. Ma l'umiltà è la cosa più importante per la sua crescita. Il prossimo anno verrà aggregato alla Primavera, è molto contento di stare a Firenze ed ha trovato l'ambiente ideale, sia con la società che con il mister. Quest'anno è passato dall'under16, all'under17, alla Primavera, alla Nazionale, ha fatto grandi passi in avanti. Una volta finita la sua stagione, comunque, andrà a riposarsi e poi si penserà al futuro. Il suo ruolo? È un esterno, un falso nueve, una seconda punta, in generale è molto duttile. Si sta delineando un giocatore molto flessibile sotto questo punto di vista".