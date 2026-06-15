Ospite al Pentasport di Radio Bruno, il Andrea Ritorni, chief scouting della VigoGlobalSport Service, ha parlato del giovane prospetto viola, e suo assistito, Federico Croci:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ritorni: “Croci ragazzo fantastico, sa che serve umiltà e crescita ogni anno”
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Ritorni: “Croci ragazzo fantastico, sa che serve umiltà e crescita ogni anno”
Le parole di Andrea Ritorni su Federico Croci e sulle prospettive del gioiellino viola a Radio Bruno
È un ragazzo fantastico che viene da una famiglia fantastica. Adesso lui è nell'occhio del ciclone perché ha giocato da sotto età e quando entra spacca le partite, ma bisogna sempre rimanere coi piedi per terra e restare molto umili. Sta facendo un percorso ottimale ma lui sa che deve andare a testa bassa con umiltà e dedizione. Ogni anno deve fare uno step in più per essere al top. Ma l'umiltà è la cosa più importante per la sua crescita.
L'INTEREVISTA COMPLETA SARA' PUBBLICATA SUL SITO DI VIOLANEWS DALLE 18:00 CIRCA
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