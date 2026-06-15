Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto a 30° Minuto su Italia 7, trasmissione di Simon Pagnini. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina.
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Caputi: “Grosso? Ha qualcosa in più di Vanoli. E sa far giocare bene le squadre”
Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto a 30° Minuto su Italia 7, trasmissione di Simon Pagnini. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina.
"Non me ne voglia Vanoli, ha fatto un ottimo lavoro ed ha avuto tante difficoltà, ma Grosso secondo me ha un qualcosa in più come idee di calcio. Sa far giocar bene le squadre, mettere i giocatori nei ruoli giusti per farli esprimere al meglio, ho l'impressione che abbia quel qualcosa in più".
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