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Caputi: “Grosso? Ha qualcosa in più di Vanoli. E sa far giocare bene le squadre”

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Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto a 30° Minuto su Italia 7, trasmissione di Simon Pagnini. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina.
Redazione VN

Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto a 30° Minuto su Italia 7, trasmissione di Simon Pagnini. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina.

"Non me ne voglia Vanoli, ha fatto un ottimo lavoro ed ha avuto tante difficoltà, ma Grosso secondo me ha un qualcosa in più come idee di calcio. Sa far giocar bene le squadre, mettere i giocatori nei ruoli giusti per farli esprimere al meglio, ho l'impressione che abbia quel qualcosa in più".

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SASSUOLO, ITALY - MAY 03: Fabio Grosso, Head Coach of US Sassuolo reacts during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and AC Milan at Mapei Stadium Citta del Tricolore on May 03, 2026 in Sassuolo, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)
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