Borja: “Ounahi è una mezzala di qualità, Grosso dovrà capire come adattarsi”

È una via di mezzo fra un regista di qualità capace di venire a prendere la palla e una delle mezzali che abbiamo in rosa . L'importante è capire e sapere come Paratici gestirà tutti questi centrocampisti e come si muoverà per il mercato di reparto."

Sui giocatori invece già in rosa ha detto: "Grosso si dovrà adattare alla tipologia dei giocatori che avrà a disposizione ma allo stesso modo potrà adattare i calciatori alla sua idea ed è questo che rende grandi gli allenatori. Per me può anche adattare uno dei giocatori che già abbiamo a fare un ruolo non suo. La posizione perfetta per Fagioli sarebbe quella della mezzala però ovviamente bisogna vedere le disponibilità del centrocampo. Richardson aveva un linguaggio del corpo un po' freddo, sembrava che non gli fregasse nulla e il fatto che calcisticamente non abbia fatto un granché non lo rende un giocatore ben visto a Firenze."