Sandrelli: “Paratici? Ha un compito complesso. E ora vanno chiariti gli obiettivi”

"Era davvero necessaria una riunione con il Presidente per pianificare il futuro, anche perché J.Commisso non viene spesso a Firenze. Andavano fissati i punti cardinali dell'operatività. Paratici? Il suo compito è complesso: ci sono tante eccedenze, giocatori da reinventare e da prendere per far tornare la Fiorentina degna di altre ambizioni".