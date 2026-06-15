Sandrelli: “Paratici? Ha un compito complesso. E ora vanno chiariti gli obiettivi”

Su Grosso—
"L'importante è che abbia dietro una società che lo protegge ed un gruppo squadra efficiente. Anche dalla scelta dell'allenatore, comunque, si capiscono le ambizioni societarie".
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Il giornalista Massimo Sandrelliè intervenuto su Radio Bruno. Il suo parere sulla nuova Fiorentina di Fabio Grosso.
"Era davvero necessaria una riunione con il Presidente per pianificare il futuro, anche perché J.Commisso non viene spesso a Firenze. Andavano fissati i punti cardinali dell'operatività. Paratici? Il suo compito è complesso: ci sono tante eccedenze, giocatori da reinventare e da prendere per far tornare la Fiorentina degna di altre ambizioni".
"Ora tocca alla società far capire a tutti le reali intenzioni e gli obiettivi. Abbassare il monte ingaggi e rimanere competitivi? Nel calcio bisogna spendere: c'è chi spende bene e chi male. Ridurre la rosa va bene, l'importante è far rimanere la qualità andando a scovare nuovi talenti".
"L'importante è che abbia dietro una società che lo protegge ed un gruppo squadra efficiente. Anche dalla scelta dell'allenatore, comunque, si capiscono le ambizioni societarie".
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