Ripa: “Negli scontri diretti non puoi sbagliare. Su Kean serve chiarezza”

Ripa a Lady Radio analizza il ko viola: errori difensivi, gestione dei nuovi e occasioni perse negli scontri diretti.

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Ripa, ex difensore e dirigente viola, ha analizzato con lucidità il momento della Fiorentina, soffermandosi sugli scontri diretti, sulla fase difensiva e sull’inserimento dei nuovi acquisti. Queste le sue parole: