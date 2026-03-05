L'ex attaccante Christian Riganò è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Riganò: “Contro l’Udinese non abbiamo giocato. Ecco cosa mi fa paura”
news viola
Riganò: “Contro l’Udinese non abbiamo giocato. Ecco cosa mi fa paura”
L'ex attaccante viola sulla Fiorentina
Bismark il più simpatico alla Fiorentina, era di poche parole ma rideva sempre. Nel mondo del calcio c'è un po' di finzione: nessuno antipatico, alcuni paraculi. Mettere troppa tensione rischi di bruciare le energie e andare scarico in campo. Di Livio? Capitano silenzioso, com'è giusto che sia. Quando parlava lo faceva al momento giusto. Ora i calciatori se non hanno le cuffie grosse non sono calciatori, io la musica l'ho ascoltata solo con Mondonico. Con Zoff non ho avuto rapporto, mi ha dato fastidio non potergli parlare.
La Fiorentina—
Domenica abbiamo perso senza giocare. L'Udinese è forte fisicamente, ha gente grossa. In difesa sono alti e noi davamo palle lunghe su Kean. E' una squadra senza idee e la cosa che mi fa paura è che non hanno carattere, voglia di lottare. Sembra che non avessero voglia di giocare.
Gli ex calciatori—
Pochi ex calciatori lavorano nelle società. Qualche società li vuole, altri no. Noi non possiamo pregare nessuno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA