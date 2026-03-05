Viola News
F. Giorgietti: “Vanoli? Per l’esonero è tardi. Gudmundsson non può giocare”

Fabio Giorgietti sulla sfida contro il Parma di domenica
Fabio Giorgietti, Presidente della Commissione Cultura e Sport del comune di Firenze, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno per commentare il lavoro di Vanoli:

Ormai per l'esonero è tardi, i risultati sono altalenanti. Lunedì sera ho visto una Fiorentina sotto pressione, un evidente passo indietro dopo alcuni miglioramenti. Tatticamente e fisicamente ci hanno mangiato vivi. Un'eventuale alternativa non è così banale, serve un allenatore di spessore. Abbiamo bisogno di portare a casa tre punti contro il Parma. Questa squadra è caratterizzata dalla non continuità, è fragile mentalmente e non riesce ad impostare il suo gioco. Qui si mettono in evidenza i difetti dell'allenatore. Gudmundsson? Secondo me ancora non può giocare. Se domenica perde c'è un problema vero.

