Sandrelli contro Vanoli: “Meglio di lui anche il primo che passa da qui”

Massimo Sandrelli, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha bocciato drasticamente Paolo Vanoli:
Non sono per gli esoneri, ma mi chiedo se Vanoli le cose che dice e che fa in questo periodo è la persona giusta per arrivare in fondo e centrare l'obiettivo. La squadra è in confusione. Continuare con la discontinuità vuol dire retrocessione. Chi può fare peggio? Anche il primo che passa da qui fa meglio di Paolo Vanoli
