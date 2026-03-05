Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli contro Vanoli: “Meglio di lui anche il primo che passa da qui”

news viola

Sandrelli contro Vanoli: “Meglio di lui anche il primo che passa da qui”

Vanoli
Massimo Sandrelli sul futuro di Vanoli
Redazione VN

Massimo Sandrelli, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha bocciato drasticamente Paolo Vanoli:

Non sono per gli esoneri, ma mi chiedo se Vanoli le cose che dice e che fa in questo periodo è la persona giusta per arrivare in fondo e centrare l'obiettivo. La squadra è in confusione. Continuare con la discontinuità vuol dire retrocessione. Chi può fare peggio? Anche il primo che passa da qui fa meglio di Paolo Vanoli

Leggi anche
Sentite Onofri: “Ecco qual è il problema di Gudmundsson alla Fiorentina”
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA